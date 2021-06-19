Çaykur Rizespor’da genel kurul ertelendi

19 Haziran 2021 Cumartesi, 15:14

Çaykur Rizespor’da bugün yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluk sağlanamadığı için 26 Haziran tarihine ertelendi.

Yeşil-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaşöyle:

“19 Haziran 2021 Cumartesi saat 12:00'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması gereken Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 91. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; oy kullanma hakkına sahip üyelerimizin salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle yapılamamıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 12.00’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, aynı gündemle, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu; üyelerimize önemle duyurulur.”