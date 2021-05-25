Galatasaray, sosyal medyada bir ilki başardı

Galatasaray, Instagram'ın ardından Twitter'da da 10 milyon açıklamaya ulaşan ilk Türk spor kulübü oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 13:39
Galatasaray, sosyal medyada bir ilki başardı
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Galatasaray Spor Kulübü, Twitter’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk spor kulübü oldu.

Resmi Twitter hesabındaki takipçi sayısı 10 milyona ulaşan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinde de 10 milyon takipçi sayısına ulaşan Türk spor kulübü olmuştu.

Galatasaray Spor Kulübü, Twitter'da 10 milyon takipçiye ulaştıklarını şu paylaşımla duyurdu:


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