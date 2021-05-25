Galatasaray, sosyal medyada bir ilki başardı

Galatasaray Spor Kulübü, Twitter’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk spor kulübü oldu.

Resmi Twitter hesabındaki takipçi sayısı 10 milyona ulaşan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinde de 10 milyon takipçi sayısına ulaşan Türk spor kulübü olmuştu.

Galatasaray Spor Kulübü, Twitter'da 10 milyon takipçiye ulaştıklarını şu paylaşımla duyurdu:

Türkiye'nin en büyüğü GALATASARAY!



Instagram'ın ardından Twitter'da da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk spor kulübü hesabı olduk!



Teşekkürler Büyük #Galatasaray Taraftarı! pic.twitter.com/cyeiJOoW07