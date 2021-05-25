Galatasaray, sosyal medyada bir ilki başardı
Galatasaray, Instagram'ın ardından Twitter'da da 10 milyon açıklamaya ulaşan ilk Türk spor kulübü oldu.
Galatasaray Spor Kulübü, Twitter’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk spor kulübü oldu.
Resmi Twitter hesabındaki takipçi sayısı 10 milyona ulaşan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinde de 10 milyon takipçi sayısına ulaşan Türk spor kulübü olmuştu.
Galatasaray Spor Kulübü, Twitter'da 10 milyon takipçiye ulaştıklarını şu paylaşımla duyurdu:
Türkiye'nin en büyüğü GALATASARAY!— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 25, 2021
Instagram'ın ardından Twitter'da da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk spor kulübü hesabı olduk!
Teşekkürler Büyük #Galatasaray Taraftarı! pic.twitter.com/cyeiJOoW07
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