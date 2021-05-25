Gedson Fernandes: "Galatasaray'da olgunlaştım"

25 Mayıs 2021 Salı, 13:30

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın Benfica'dan kiralık olan Portekizli genç oyuncusu Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı ekipte olgunlaştığını söyledi. Portekiz basınından Record'a konuşan Gedson, transferdeki geleceği konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda beni ilgilendiren tek şey milli takım, sadece milli takım. Sonra tatile gideceğim. Gelecek sezon nerede oynayacağımı bilmiyorum."

22 yaşındaki oyuncu, "1 sezon içerisinde Jose Mourinho, Fatih Terim ve şimdi Rui Jorge ile çalışacaksın. Herkes böyle şanslı değil." sorusunu "Hayır, herkes şanslı değil. Ben bu 3 büyük teknik direktörle çalışacak kadar şanslıydım. Kariyerimdeki en iyi deneyimleri bu hocalarla yaşadım." şeklinde cevapladı.

"YAŞIN ÖNEMLİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Gedson; Arda, Falcao ve Feghouli gibi oyuncularla yaşadığı deneyimi "Yaşın önemli olmadığını Galatasaray'da öğrendim. Galatasaray'da tüm futbolcular tek yürekti. O nedenle biz her maçta kazanmak için savaşıyorduk. Bizi yenmek kolay değildi. Bir takım sadece oyuncuların isimlerinden oluşuyorsa çok kolay yenilir. Bir işe yaramaz. Ancak böyle bir takım olursa kazanır." ifadeleriyle özetledi.

Genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir oyuncu özgüven, yetenek ve tecrübeden oluşur. Ne kadar çok tecrübeniz olursa olsun, kendinize güvenmezseniz bir anlamı yok. O zaman sadece normal bir oyuncu olursun. Ben Tottenham'da ve Galatasaray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm ama insan olarak da çok olgunlaştım."

"AVRUPA'DA VİTRİNE ÇIKMAK ZOR DEĞİL"

Gedson, babasının "21 yaş altı bir futbolcu daha çok futbol oynamalı ve daha çok eğlenmeli. En önemli iki şey bu" sözlerine atıfta bulundu ve "Benim için en önemlisi daha çok oynamak ve eğlenmek. Zirveye çıkma meselesi, sadece motivasyonla alakalı. Bunun için çok çalışıyorum ve çok inanıyorum. Hiçbir şey imkansız değil. Avrupa'da vitrine çıkmak da zor değil. Hem oynadığım takımlarda, hem de milli takımda bunu yapma şansım var. Kendime güvenmeli ve her zaman daha iyisini yapmalıyım." şeklinde konuştu.

Galatasaray ile bu sezon 17 maça çıkan ve üç asist yapan oyuncu, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un "Portekiz futbolunun geleceğindeki en büyük oyunculardan biri Gedson olacak" açıklamasının kendisini iyi hissettirdiğini ve motive ettiğini belirtti.

"FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ HİSSETTİM"

Gedson, "Galatasaray ile sinir bozucu bir sezon sonu yaşadın. Neler hissettin?" sorusunu "Sinirlerim bozuldu, evet doğru. Şimdi önümde Portekiz U21 takımıyla bir hedefim var. Ona bakıyorum." şeklinde cevapladı.

Galatasaray'ın Şubat ayında Benfica'dan kiraladığı ve kiralık sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Gedson, Tottenham'da şans bulamayıp Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu haline gelmesini "Fiziksel olarak daha iyi hissediyorum açıkçası. Oyuncular bazen fizik olarak iyi olmasa bile takım çok iyiyse siz fark edilmeyebilirsiniz. Bu noktada fizik olarak Galatasaray'ın güçlü olması da bana yardımcı oldu." şeklinde değerlendirdi.