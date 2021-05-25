Galatasaray'dan 4. yıldız paylaşımı

Galatasaray, sosyal medya hesabından. yıldızın yıl dönümünü kutladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 12:06
Galatasaray'dan 4. yıldız paylaşımı
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Galatasaray 25 Mayıs 2015'te 4. yıldızı takmıştı. 

 


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