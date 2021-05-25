Galatasaray'dan 4. yıldız paylaşımı
Galatasaray, sosyal medya hesabından. yıldızın yıl dönümünü kutladı.
Galatasaray 25 Mayıs 2015'te 4. yıldızı takmıştı.
İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasarayımız, 6 yıl önce bugün 20. şampiyonluğuna ulaşarak şanlı armasına dördüncü yıldızı ekleyen ilk takım oldu ve Türk futbolunda bir ilke daha imza attı! #HerkesRütbesiniBilecek! ???? pic.twitter.com/oVPEje6x8s— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 25, 2021
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