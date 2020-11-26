Galatasaray taktik çalıştı
Galatasaray, Süper Lig’in 10’uncu haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.
Galatasaray, Süper Lig’in 10’uncu haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı takım daha sonra pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray’da Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi ve Peter Etebo ise takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dâhilinde çalıştı. Radamel Falcao, tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer taraftan, bugün baba olma sevinci yaşayan Christian Luyindama da izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.
Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak olan Galatasaray, akşamüstü uçakla Trabzon’a hareket ettikten sonra kara yoluyla Rize’ye geçerek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.
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