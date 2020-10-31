Galatasaray tek gole sığınır mı?

31 Ekim 2020 Cumartesi, 21:10

İzmir'de bir deprem oldu, 36 saattir gözümüz, kulağımız Bayraklı'daki çöken binalardan gelecek sevindirici haberlerde. Doğal olarak yaptığımız işe kendimizi veremiyoruz.

Galatasaray'ın Ankaragücü önünde böyle bir bahanesi var mıydı bilinmez, son yılların en kötü futbolunu oynadılar - kazanmalarına rağmen -.

Tek gole sığındılar ki, bu Galatasaray markası ile bağdaşır bir durum değil!

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Öncelikle rakip Ankaragücü'nün 8-9 oyuncusu koronavirüs nedeniyle İstanbul'a bile gelemedi. Galatasaray'da ise elle tutulur tek eksik, penaltı kralı Radamel Falcao.

Doğal olarak da insanlar kolay bir 90 dakikada beklediler; boşuna elbette. Son yılların en kötü futbolunu sergilediler desek yanılmış olmayız.

Düşünün ki ilk şutlarını 45 artı 1'de Babel'le attılar, gol oldu. Bu golde vuruş kadar, topu ayağa teslim gönderen sol bek Saracchi'nin asisti de önemliydi.

O dakikaya kadar Ankaragücü'nün 2 şutu var, biri çerçeveyi tuttu, öteki tutmadı.Meselaj Dİagne diye bir santrfor vardı; arlığı ile yokluğu birdi. Eskiden İnönü Stadı'nın önünde bir çember içinde trafik polisleri dururdu, inanın o bile bugünkü Diagne'den çok daha hareketliydi. Kabul, orta gelmedi, ama 2 yıl öncesinin gol kralıysan içeri girip top alacaksın; yok paramı kazanayım, idmanı yapayım, Akmerkez'de kahve(!) içeyim, tatillerde uçak kiralayıp Antalya'da denize gireyim diyorsan o ayrı tabi!

Maça dönersek; elbette Babel'in jeneriklik golü ile uzatmaya giderken galibiyeti yakalayınca Galatasaray bir rahatladı. Ancak 2. yarıda tablo değişmedi, en azından oynanan oyun bağlamında yine mücadele eden Ankaragücü, idare eden Galatasaray'dı. Saracchi ve Marcao'nun çıkışları ise rakibi heyecanlandırır gibi olduysa da oyunu tuttular. Özellikle Saracchi'nin yerine giren Emre Taşdemir, Uruguaylı sol beki aratmadı.

Sonradan oyuna giren isimlerden Arda Turan hazır değil. Feghouli ise eğer parası ödenebiliyorsa kazanılmalı, çünkü maçın gol dışındaki en görsel hareketi ondan geldi, şutu müthişti. Sağ bek Omar ise onca paraya rağmen Mariano çizgisine gelemedi henüz. 2. yarıda bir pozisyon var ki saç baş yoldurdu. Arka direkte 4 futbolcu varken o topu nasıl rakibine çarptırdı anlamak mümkün değil.

Bir pozisyon dikkatimi çekti. Ankaragücü'nün orta alan oyuncusu Atakan, Emre Kılınç'ın önündeki topu dışarı attıktan sonra "İşte bu" diye bağırdı, demek ki Fuat Çapa gencecik isimleri iyi motive etmiş. Atakan demişken, hırsına çabukluk eklerse 3 büyüklerin orta alanında 6 numarayı verin 5-10 sene orta alan oyuncusu aramayın!

Gelelim kötü futbola!

Adınız Galatasaray ve maaş tutarınız yıllık 40 milyon Avro civarındaysa bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok. Kabul Galatasaray'da yönetim-Florya-muhalefet krizleri var. Her ne kadar dışarı, "her şey yolunda" mesajı verse de, kimse birbirine güvenmiyor, ama sahadaki topçu arkadaşların da bu krize takılmaması gerekiyor; eğer paraları ödeniyorsa!!!