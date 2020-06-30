Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Adalet" dedi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Terim, yaptığı açıklamada, "Organize ve profesyonelce başlayıp, zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerine yer verdi.
Fatih Terim, daha önce sosyal medya hesabından "Anlaşıldı ikinci yarı çok zorlu geçecek" açıklamasını yapmıştı.
Video Haberler
- Sel suları koyunları böyle sürükledi
- Tahran'da klinikte patlama! 13 kişi öldü
- AKP maden şehidi yakınları için kanun teklifini reddetti
- Yılanların dansı kamerada
- İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
- İşte Bodrum'da fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran
- Arınç'a Murat Eren'i hatırlattı!
- Yer: Bingöl... Kimseye aldırış etmeden suya dalıp çıktı
- Otobüste maske tartışması kamerada
- İstanbullular akın etti! Plaj doldu taştı