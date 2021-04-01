Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldızı sordu!

Ümit Milli Takım'da oynayan Keçiörengücülü Barış, Fatih terim'in radarında!

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 11:05
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldızı sordu!
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Galatasaray genç oyuncular için harekete geçti. Bir sonraki sezonun kadro planlamasını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

Sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi.

Terim, oyuncunun gelişimi ve özellikleri ile ilgili Keçiörengücü yetkililerinden bilgi aldı.


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