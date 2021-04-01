Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldızı sordu!

Sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi.

Terim, oyuncunun gelişimi ve özellikleri ile ilgili Keçiörengücü yetkililerinden bilgi aldı.