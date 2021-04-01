Galatasaray genç oyuncular için harekete geçti. Bir sonraki sezonun kadro planlamasını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, genç yıldızı sordu!
Ümit Milli Takım'da oynayan Keçiörengücülü Barış, Fatih terim'in radarında!
Sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi.
Terim, oyuncunun gelişimi ve özellikleri ile ilgili Keçiörengücü yetkililerinden bilgi aldı.
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