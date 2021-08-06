Galatasaray Teknik Direktörü FatihTerim'den Muslera açıklaması

06 Ağustos 2021 Cuma, 05:00

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini ancak deplasmanda da turu geçecek güce sahip olduklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Geçen seneden beri yediğimiz türden gol yiyoruz. 10 kişi kaldık. 1-0 geriye düştük, bence kalan 10 kişi iyi bir reaksiyon verdi. 1-1'i bulduk, yine kaçırdık. Oraya 1-1 gideceğiz, Galatasaray orada da yenecek güçtedir, herhangi bir averaj sıkıntısı da olmadığına göre büyük bir sorun yok. 10 kişi ile buna razı olmadık esasında, sahada reaksiyonu gördük, o sevindirici. Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz ama daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Rakibin temaslı futbol oynayan bir takım olduğunu aktaran Terim, "Bu tip takımların direncini kırmak için erken golün önemli çözüm olduğu bir gerçek. Maalesef çok yakından, ikinci üçüncü dakikada yakından atamadığımız, arkasından direkten dönen pozisyonlar oldu. Erken gol bulmak bizim için vazgeçilmez bir unsur olmalı. Biz atamadıkça, dakikalar geçtikçe dirençleri artıyor. Muslera'ya çok uzun süre top gelmedi. İlk yarı oyunun iki tarafını da çok iyi oynadık. Bu tip maçların önemi goldür. Meslektaşım 'Şanslıydık.' demiş, ben şansa pek inanmıyorum, iki metreden, beş metreden atacaksın. Dolayısıyla elendiğin zaman 'Ya kusura bakma şanssızdık' demek sıcak baktığım bir şey değil." şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, yapılan bireysel hatalarla ilgili şunları kaydetti:

"Yeteneğe nasıl önlem alamazsanız, bireysel hataya da çare bulamazsınız. Bireysel hata benim ne yapacağımı bilmiyorsunuz demek. Bir blok hata yaparsa buna çözüm ararsınız, bireysel hataya, bir yeteneğe tedbir alamazsınız, bireysel hataya da alamazsınız. En aza indirmeye çalışacağız, olmaması için uğraşacağız. Bu sık sık tekrar ederse yapacak tek bir şey var, oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştirmek. Tehlikeli bölgelerde bireysel hatayı önlemeye çalışacağız. Muslera bizim güvendiğimiz, en önemli oyuncularımızdan biri. Olacak bu hatalar. İyi oyunlar oynadığını da hepimiz biliyoruz. Kolay değil, tatil yapmadan rica ettik diye buraya geldi, oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Güveniyoruz kendisine. Düzelecektir. Kredisi mevcut, toparlayacaktır."

Fatih Terim, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Sacha Boey'in performanslarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Patrick, daha az antrenman yaptı, onun zamana ihtiyacı var. Onun ikinci yarı başında çıkmasının sebebi tamamen fiziksel, Ömer'in daha çok gitmesini istediğim için onu oyuna aldım. Üçünden de memnunum, iyi profesyonel Van Aanholt, fizik durumu dolayısıyla çıkardım. Berkan Galatasaray'a inşallah çok uzun yıllar hizmet edecek. Berkan daha da gelişecek, çok pozitif, hem iyi futbolcu hem iyi bir karakter. Çok memnunum. Sacha (Boey) daha 20 yaşında, öğreneceği çok şey var. Gol atmasına çok sevindim, ilk maçı kolay değil. Daha da iyi olacağını düşünüyorum."

Mustafa Muhammed'in ilk yarı sonunda oyundan çıkmasının sebebinin performansı olduğunu kaydeden Terim, "Mustafa çok şey beklediğimiz oyuncu, Türkiye'ye de müthiş bir giriş yaptı. Ben de o girişini özlemle anıyorum. 'Ocak ayında opsiyonu kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız?' diyorsunuz. Buna Mustafa'nın performansı karar verecek. Daha çok çalışmasını, daha aktif olmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu ama daha konsantre olmalı, aramalı, daha çok oyunda bize katkıda bulunmalı. Tipik sadece kenardan gelen ortalarla değil, bizim özellikle üçüncü bölgede set oyunumuzda katkıda bulunmalı. Bunu yapacak kapasitesi var. İnşallah daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Fatih Terim, "Milli takımdan oyuncunuz Caner Erkin, Fenerbahçe'den ayrıldı. Caner'le ilgili bir düşünceniz var mı?" sorusuna ise "Milli takımdan oyuncum ama şu an Galatasaray takımının Patrick, Ömer ve Emre Taşdemir olmak üzere üç beki var, şu an böyle bir tasarrufumuz yok." yanıtını verdi.

"Oyunu iyi oynadığımız bölümlerin tek sıkıntısı goldü, pozisyona girmek değildi." diyen Terim, şöyle konuştu:

"Golü bulsak belki de bugün turu buradan almış, oraya çok rahat gidiyor olabilirdik. Ama orada da bunu yapabilecek güçteyiz. Gerektiği zaman oyuncular değişebilir, gerekirse değiştireceğiz. Kafamızda bir plan var. Hata yapan oyuncuyu yuhalayarak çıkarırsak bu bize fayda getirmez, Aytaç da bizim, Muslera da bizim. Hepsi bizim oyuncularımız, hata yapacaklar, bizim en büyük özelliğimiz Galatasaray olarak onları her zaman toleransla karşılamak olmalıdır. Rica ediyorum. Futbolda hata olmazsa olmaz. Bu baskıda oyundaki performansı çok da yükseltmeyiz. Ayrıca, bize üst üste iki maç sahalarını veren Başakşehir Kulübüne ve Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ'a teşekkür etmek istiyorum. Sahanın bozulmasını bile göz önüne alarak bize bu ikinci maçta da sahayı vermiştir. Kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum. Kolay değildi, bir oynadık, bir daha oynadık, daha Başakşehir burada oynamadı."

