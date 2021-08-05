Galatasaray’da Muslera'ya kırmızı kart gösterten hata!

05 Ağustos 2021 Perşembe, 21:35

Galatasaray, St. Johnstone maçında inanılmaz bir hatalar zinciriyle 10 kişi kaldı.

56. dakikada Aytaç'ın geri pasında Muslera ayağı ile uzaklaştıracağı topu dizi ile kontrol etmeye çalıştı. Rakip oyuncu araya girince İskoç futbolcuyu yere indirdi. Hakem penaltı ve kırmızı kart kararı verdi.

BERKAN'A ALKIŞ!

Yeni transferler Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu 11’de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları PSV maçına göre İskoç takımına karşı 11’de 5 değişiklik yaptı. Terim, DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika’nın yerine Boey, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel’e görev verdi. Boey attığı golle beğeni kazanırken Berkan da alkış aldı.