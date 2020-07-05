Galatasaray-Trabzon maçına doğru

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2020 Pazar, 13:25
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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

İşte 11'ler

STAT: Ali Sami Yen

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Manuel Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Galatasaray'da eksik oyuncular kimler?

Sakat: Muslera, Andone, Lemina, Falcao, Martin Linnes (Şüpheli)

Cezalı: Adem Büyük

Sözleşmesi sona eren: Onyekuru

Sarı kart sınırında bulunan oyuncuları: Seri, Saracchi, Feghouli, Ömer Bayram

Trabzonspor'da eksik oyuncular kimler?

Cezalı: Joao Pereira, Hosseini

Sakat: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz

Sarı Kart sınırında yer alan oyuncular: Filip Novak, Gaston Campi, Jose Sosa, Majid Hosseini


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