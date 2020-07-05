Galatasaray-Trabzon maçına doğru
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
İşte 11'ler
STAT: Ali Sami Yen
GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Manuel Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.
Galatasaray'da eksik oyuncular kimler?
Sakat: Muslera, Andone, Lemina, Falcao, Martin Linnes (Şüpheli)
Cezalı: Adem Büyük
Sözleşmesi sona eren: Onyekuru
Sarı kart sınırında bulunan oyuncuları: Seri, Saracchi, Feghouli, Ömer Bayram
Trabzonspor'da eksik oyuncular kimler?
Cezalı: Joao Pereira, Hosseini
Sakat: Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz
Sarı Kart sınırında yer alan oyuncular: Filip Novak, Gaston Campi, Jose Sosa, Majid Hosseini
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