Galatasaray Trabzonspor maçında yıldız futbolcu sakatlandı

21 Nisan 2021 Çarşamba, 20:16

Galatasaray'da Gedson Fernandes 55. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. İlk değişikliğini ilk yarının sonunda Feghouli yerine Halil'i alarak yapan Fatih Terim mecburi olarak oyundan çıkan Gedson'un yerine Emre Akbaba'yı oyuna dahil etti.

Devre arasında Tottenham'dan kiralanan Portekizli Fernandes'in sakatlığının ciddiyeti ise bilinmiyor.