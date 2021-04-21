Galatasaray Trabzonspor maçında yıldız futbolcu sakatlandı
Galatasaray'da Gedson Fernandes sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray'da Gedson Fernandes 55. dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. İlk değişikliğini ilk yarının sonunda Feghouli yerine Halil'i alarak yapan Fatih Terim mecburi olarak oyundan çıkan Gedson'un yerine Emre Akbaba'yı oyuna dahil etti.
Devre arasında Tottenham'dan kiralanan Portekizli Fernandes'in sakatlığının ciddiyeti ise bilinmiyor.
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