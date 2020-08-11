Galatasaray transferi resmen duyurdu!
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Transferin saat 19.05'te açıklanması dikkatlerden kaçmadı.
Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'dan 4 sezon için toplam 18 milyon TL kazanacak.
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