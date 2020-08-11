Galatasaray transferi resmen duyurdu!

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'la 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 19:07
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Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllığına anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Transferin saat 19.05'te açıklanması dikkatlerden kaçmadı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'dan 4 sezon için toplam 18 milyon TL kazanacak.


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