Galatasaray ve Başakşehir'in istediği Karagümrüklü!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:02

2019-2020 PTT 1.Lig sezonunu şampiyon kapatarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük’ün oyuncularına talep artıyor. Geçtiğimiz günlerde kanat oyuncusu Darri için Fenerbahçe ile görüşen Karagümrük’ün 22 yaşındaki stoperi Fatih Kurucuk’a Galatasaray ve Başakşehir kancayı taktı. Geçtiğimiz sezon sonu Göztepe ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Fatih Karagümrük’e transfer olan Fatih Kurucuk, bu sezon oynadığı 21 maçta 5 gol kaydetti. Genç savunma oyuncusu takımının Play Off maçlarında finale kalıp şampiyon olmasına önemli katkı sağlamıştı.

Başakşehir genç futbolcu için Fatih Karagümrük kulübüne 900 bin Avroluk teklif yaparken Galatasaray ise beklemede kaldı. Kaan Ayhan’ı Sassuola’ya kaptıran Galatasatay’da gözler Karagümrük’ün genç yıldızına çevrildi. Galatasaray bu transferde Başakşehir hariç Udinese ile de yarışacak. Pandemi dönemi öncesi Udinese 1.92’lik başarılı stoper için 1.5 milyon Avroluk bonservisi gözden çıkarmıştı.



