Galatasaray ve Beşiktaş, Kaan Ayhan için rekabete girdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:38

Bu sezon transfer döneminde Rosier, Halil Dervişoğlu, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes transferlerinde sürekli rekabete giren Beşiktaş ve Galatasaray bu sefer Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya geldi.

Tekrar yabancı kontenjanı kuralının daraltılması sebebiyle, bu hafta oynanan Gaziantep FK maçında Batshuayi'yi oyuna almak için Rachid Ghezzal'ı çıkarmak zorunda kalan Beşiktaş, bu kuralı rahatlatmak için milli futbolcu Kaan Ayhan'a yöneldi.

Geçen hafta yaşanan Marcao krizinin ardından teknik ekiple görüşen Galatasaray yönetimi ise, rotayı Fatih Terim'in milli takımdan öğrenncisi Kaan Ayhan'a çevirdi.

Marco Ferrari ve Vlad Chiriches'in arkasında yedek beklemek istemeyen miili futbolcu, Süper Lig'e gelmeye sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcu, 2020 yaz transfer döneminde 2.50 milyon Avro'ya Modena ekibine transfer olmuştu.