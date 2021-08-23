Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:52

Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maç sırasında fenalaşarak yere yığılan ve hastaneye kaldırılan futbolcusu Fabrice N'Sakala'nın durumuna dair yeni bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Fabrice N'Sakala, Gaziantep’teki ön tetkik ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ileri tetkik ve tedavisinin devamı amacıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’ne transfer edilmiştir. Fabrice N'Sakala'nın genel durumu stabildir."

NE OLMUŞTU?

31 yaşındaki N'Sakala, siyah-beyazlıların 0-0 berabere kaldığı maçın 70. dakikasında kendini yere bırakmıştı. Fenalaşan ve istifra eden oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılmış, saha içine giren ambulansa alınan N'Sakala hastaneye kaldırılmıştı.

Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, N'Sakala'nın durumu hakkında şunları söylemişti:

"Şu an için oyuncumuzun yaşamsal durumları stabil. Şuuru açık ve bizimle konuşabiliyor. Endişe edilecek bir durum yok. Elbette böyle bir durumun neden kaynaklandığını öğrenmek için daha detaylı tetkikleri yapılıyor. Bu akşam burada müşahedede kalmasını öngörüyoruz. Tetkiklerin sonucuna göre kamuoyuna bilgilendirme yapacağız. Oyuncularımızın sürekli kardiyolojik tetkikleri yapılıyor. Oyuncumuzun da bu değerlendirmesi yakın zamanda yapıldı. Bir çok faktör böyle bir duruma neden olabiliyor. Hava koşulları bunlardan birisi. Zaman zaman oyuncular böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Umarız ki futbol geleceğine dair bir sorun yaşanmaz."