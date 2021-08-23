Beşiktaş Kaan Ayhan'ın alternatifini Konya'da buldu!

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:48

Yeni transferleri Alex Teixeira ve Batsuhaiy'yi ilk 11'de sahaya sürmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bunun için stopere banko bir yerli arıyor. Bu isim de milli oyuncu Kaan Ayhan. Yönetim, İtalyan kulübü Sassoulo ile pazarlıkları sürdürürken B planını da yaptı.

2.5 MİLYON AVRO VE 1 OYUNCU

Beşiktaş, Kaan trasferinde iş çıkmaza doğru sürüklenince Türkiye'den bir ismi gündemine aldı. Siyah beyazlılar, Konyaspor'un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'yı listeye aldı. Yeşil beyazlıların 2.5 milyon Avro ve bir oyuncu istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın ise parada indirim istediği ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Kaan olmadığı takdirde bu oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, 2022 yılında sözleşmesi biten Bardakcı'yı, aynı zamanda sol bekte de oynaması nedeniyle kadrosunda görmek istiyor.

Kaynak: Ajansspor