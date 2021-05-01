Galatasaray, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Covid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 39. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.
TAKIMDA 5 EKSİK
Galatasaray'da 5 futbolcu Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu maçın kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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