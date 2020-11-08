Galatasaray 'yerli Muslera'nın ellerinde!

08 Kasım 2020 Pazar, 21:23

Galatasaray kazanmak istiyordu, hem zirvedeki rakiplerinin puan kaptırdığı haftada galibiyet 3 puandan çok daha kıymetliydi, hem milli araya moralli gitmek istiyorlardı.

Falcao ve Saracchi'nin yokluğu ise can sıkıyordu.

Fatih Terim de eldeki en etkili 11'i çıkarma adına sakatlıktan yeni çıkan Belhanda ve haftalardır sonradan oyuna giren Arda'yı sürdü sahaya Sivasspor'a karşı. Riskli tercihlerdi; tuttu. Belhanda bir asistle oynadı, Arda 9 yıl aradan sonra gol attı. Aslında Arda'nın bir Sivas uğuru da yok değildi, şampiyon oldukları 2008'de Arda'nın golleri ile coşmuşlardı Sivas'ta. Şimdi de onun golüyle galibiyeti perçinlediler. Bu iki isim 'gönülsüz' Falcao'nun yokluğunda gerçekten 10 numara iş yaptı. Arda galiba gerçekten geri döndü...

1.5 yıl sonra bir gol bir asistle oynayan Belhanda ve Arda'yı ayrı yere koyduk, ancak, bir ismin daha hakkını verelim; o da kaleci Okan...

3. kaleci konumuna düşmüşken kaleyi devraldı, kendine olan güvenini kazandı, dün de maçı kurtardı.

Evet, Galatasaray'ın 2 yıl önce Bursa'dan aldığı Okan dünkü 3 puana adını yazdırdı. Hele ikinci yarıda Yasin'in 90'a giden bir şutunu çıkardı ki, görülmeye değerdi. Nasıl uzandı oraya anlamadı kimse. Üstelik hemen 30 saniye sonra da Kone'nin bir adımdan şutunu engelledi. İlk yarıda köşelere giden şutları sektirmeden bloke ettiği anlar da yok değildi.

Evet, Muslera sonrası krize girmişti Galatasaray, ama genç kaleci eğer performansını korursa emin olun Uruguaylı file bekçisinin kaleyi alması için eski günlerine dönmesi gerekir.

3 puan güzel, zirveye ortak olmak da..

Ne var ki, defolar da ortada. Örneğin, Marcao kendisini Beckenbraeur sandığından aşırı özgüvenle oynuyor. Biri ona, "Topu basit oyna" demezse işi zor Fatih Terim'in! Sürekli risk alıyor, bir penaltı yaptırdı, bir penaltı da gözden kaçtı. Eğer bu kadar şişirilmese inanın, Donk, Marcao'dan 10 kere daha garanti bir stoper!

Luyindama fiziği ile arkadaşının dağınığını toplarken soldaki Emre Taşdemir de Saracchi'yi aratmadı desek abartmış olmayız.

Galatasaray'ın çok zorlandığı 2-1 sonrası bölüme gelirsek Fatih hoca değişiklikleri yapmasa maç pek ala 2-2 biterdi; çünkü orta alan düşmüştü. Etebo oraları toparladı, Arda da çıkana kadar ayağında top gezdirip rakibin hızını kesti.

Evet, günün sonunda 3 puan altın gibi...

Ama Galatasaray, Avrupa kupası maçı oynayan yorgun Sivasspor'un 2. yarıdaki ataklarına nasıl bu kadar izin verdi, onu sorgulamalı Fatih Hoca.