Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, açıklamalarda bulundu

03 Ağustos 2021 Salı, 19:39

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray TV'ye konuşan Sanver, sözlerine şöyle başladı:

"İsmini zikretmek istemediğim bir medya kuruluşu tarafından, değerli sporcularımız Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ın özel hayatlarına saldırı teşkil eden haber yapıldı. Çirkinlik akan bu davranışı kınıyoruz, değerli sporcularımızın her koşulda yanındayız."

"FATİH HOCA KENDİ ÖĞRENCİLERİNDEN MESUL"

Sanver, Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'in, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşımı ima ederek, bu paylaşımı "terbiye dışı" olarak niteledi:

"Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen kurumlarından biri olarak bunu benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmemizin yanı sıra, ahlaken de geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Fatih Hoca'mız kendi öğrencilerinden, Galatasaray Spor Kulübü de kendi sporcularından mesuldür. Dolayısıyla bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını, mensubu olduğu değerli rakibimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne emanet ediyoruz."

"OLUMLU OY VERMEYE ELİMİZ VARMADI"

Remzi Sanver, TFF'nin olağan genel kurul toplantısında takındıkları tavrı şu sözlerle açıkladı:

"Elimizde TFF'nin mali açıdan aklanmamasına dair bir bulgu olmadığından dolayı, ibra oylamasında olumsuz bir oy kullanmadık. Öte yandan TFF'nin bizde uyandırdığı sayısız memnuniyetsizlik ve adaletsizlik içinde olumlu oy vermeye de elimiz varmadı."

"BAZI ÜYELERİMİZ DİSİPLİNE BAŞVURDU"

Sanver, kendilerinden önce görev yapan Mustafa Cengiz yönetiminin Disiplin Kurulu'na sevk edildiği haberleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Seçimin ertelenmesine imza atan eski yönetim kurulu üyelerimiz ve eski başkanımız için tüzüklerimize göre disiplin yaptırım gerektiğini düşen bazı üyelerimiz, kişisel başvuru hakkını kullanarak Disiplin Kuruluna başvurmuştur."

"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Sarı-kırmızılı kulübün sözcüsü, Türkiye'da yaşanan orman yangınları konusunda seferber olduklarını kaydetti:

"Yaşanan yangın felaketinde, sorumluluğumuzun farkındayız. Galatasaray camiası, bütün bileşenleriyle yangının yaralarını sarmak için seferber oldu. Facianın büyüklüğünün yanında, yapabildiklerimizin pek mütevazı olduğunun da farkındayız. Nemrut, Hz. İbrahim'i ateşe verir ve bir serçe de gagasına aldığı bir suyu ateşe götürür. Serçeye derler ki, 'Sen küçücük bir serçesin, bu ateşlere ne yapar ki?'. Serçe de der ki, 'Maksat İbrahim'in yanında olduğum bilinsin'. Sanıyorum Galatasaray değerlerinden bir tanesi de her zaman İbrahim'in yanında alevlere karşı durmayı bilmektir."