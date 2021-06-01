Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine aday isimler camiayı hareketlendirdi

01 Haziran 2021 Salı, 11:59

Galatasaray , teknik direktör Fatih Terim’in sözleşmesinin bitmesinin ardından gelecek sezon için yeni teknik direktör aramaları için düğmeye bastı.

1 Haziran itibarıyla Fatih Terim ile sözleşmesi biten sarı-kırmızılıların gelecek sezonda hangi teknik adamla çalışacağı merak konusu oldu.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayları; Işın Çelebi, Burak Elmas, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu teknik direktör Fatih Terim'le kazanmaları halinde masaya oturacaklarını ifade ettiler. Diğer aday Yiğit Şardan gelecek sezon yeni bir isim için arayışta.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamalarda Fatih Terim ile bir daha çalışmayacağının altını çizerek, “Fatih Terim, Galatasaray’a hizmet etmiş değerli bir üyemizdir ama ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisi ile çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım.” ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Cengiz’in, Fatih Terim ile çalışmak istemeyen adaylara gelecek sezonda Galatasaray’ı çalıştırması için sarı-kırmızılı camiada yetişen Okan Buruk ve Bülent Korkmaz’ı önerdiği iddia edildi. Okan Buruk 2 yıl önce Başakşehir'i şampiyon yapmıştı. Anadolu takımlarında başarılı olan ve kısa bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Bülent Korkmaz ise Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen ismi olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarının gelecek sezon için Alman ve Fransız teknik adamlarına sıcak bakmadığı iddia edildi.