Galatasaray yönetimini sevindiren karar; aday olabilecekler
Mahkeme Galatasaray yönetimine açılan idari ibrasızlık kararının reddetti. Böylece mevcut Galatasaray yönetimi gelecek seçimde aday olabilecek.
Mahkeme, Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz hakkındaki idari ibrasızlık kararını iptal etti. Böylece Mustafa Cengiz yönetimi Aralık ayında yapılacak seçime katılabilecek.
Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Fırat Tanış'dan Babacan'a 'Gezi' hatırlatması
- Hayrunnisa kansere yenik düştü
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- ''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!