Galatasaray yönetimini sevindiren karar; aday olabilecekler

Mahkeme Galatasaray yönetimine açılan idari ibrasızlık kararının reddetti. Böylece mevcut Galatasaray yönetimi gelecek seçimde aday olabilecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:35
Galatasaray yönetimini sevindiren karar; aday olabilecekler
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Mahkeme, Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz hakkındaki idari ibrasızlık kararını iptal etti. Böylece Mustafa Cengiz yönetimi Aralık ayında yapılacak seçime katılabilecek. 

Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.



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