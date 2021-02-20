Galatasaray 'zorlu' Alanyaspor deplasmanında

20 Şubat 2021 Cumartesi, 10:35

Galatasaray, Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Maç için üç gün öncesinden Antalya’nın yolunu tutan Galatasaray’da hazırlıklar tamamlandı. Bu sezon daha önce oynanan iki karşılaşmada da Alanyaspor’a mağlup olan sarı kırmızılılar bu maçta hata yapmak istemiyor.

Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük. Yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam.

Kart cezası biten Arda Turan kadroya döndü. Emre Taşdemir, Marcelo Saracchi, Halil Dervişoğlu, Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecekler. Feghouli’nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Gözler ise oynadığı her maçta gol atan Mustafa'da.

Fatih Terim’in bu karşılaşmada şu 11’i kullanması bekleniyor:

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Linnes, Etebo, Emre, Gedson (Belhanda), Arda, Onyekuru, Muhamed

Galatasaray’da Belhanda ve Luyindama sarı kart ceza sınırında yer alıyorlar. İki isim kart görmeleri halinde 27. haftadaki BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecekler.