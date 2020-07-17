Galatasaray'a ihtar yolladı, parasını istedi

17 Temmuz 2020 Cuma, 14:21

Galatasaray'da Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kart görerek şimşekleri üstüne çeken Sofiane Feghouli, yeni bir kriz daha yarattı. Cezayirli futbolcunun, alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek kulübe ihtar çektiği gündeme geldi. Türkiye'de büyük kulüpler olarak tanımlanan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son dönemlerde yaşanan futbolcu krizlerine bir yenisi daha eklendi. Süper Lig’de şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Devler Ligi’ne katılamayacağı için ciddi bir gelirden mahrum kalacak Galatasaray’da Sofiane Feghouli’nin kulübe alacaklarının ödenmemesi sebebiyle ihtar çektiği öne sürüldü.

3 AYLIK ALACAĞINI TAHSİL ETMEK İSTİYOR



Cezayirli futbolcu, 5 Temmuz’daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz’da Galatasaray Kulübü’ne ihtarname göndererek, pandemi sürecini kapsayan mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi.Yılda 5 milyon Avro garanti para alan Radamel Falcao’nun ardından, 3 milyon 850 bin Avro’luk ücretiyle Galatasaray’da en çok kazanan ikinci isim olan Feghouli’nin talep ettiği miktar yaklaşık 1 milyon Avro’yu buluyor.

Kaynak: Ajansspor