Galatasaray’da 100. maç zararı
Galatasaraylı Belhanda, 100. maçını oynadı, Moskova’ya 250 bin Avro’ya ödeyecek.
Galatasaray'da Younes Belhanda, Alanyaspor karşısında sarı kırmızılılardaki 100. resmi maçına çıktı ve Dinamo Kiev'e 250 bin Avro daha bonus ödeyecek. 2017-2018 sezonunda transfer olan Faslı oyuncu, Süper Lig’de 75. kez forma giydi. 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında da sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray, transfer döneminde Belhanda’nın kulübü Dinamo Kiev ile yapılan anlaşmada futbolcunun forma giyeceği her bir yirmi beşinci resmi maçta 250 bin Avro ödemeyi kabul etmişti.
Sarı kırmızılılar 3 sene önce bonservisine 8 milyon Avro verdiği Younes Belhanda için Dinamo Kiev’e toplamda 2 milyon performans bonusu ödemiş oldu. Öte yandan bonus hakkı da doldu ve Belhanda’nın bonservisi toplamda 10 milyon avroya mal oldu
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