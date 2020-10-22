Galatasaray'da 2. 'eleman' krizi
Galatasaray’da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Futbol takımının üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı.
Galatasaray’da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Futbol takımının üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı. Falcao'nun yüksek maliyetle transfer edilmesiyle birlikte Terim'in koyduğu tavrın etkileri bugüne kadar devam etti. “Hocamızla sorun olmaz” diyen Başkan Mustafa Cengiz'in Terim için “Çağırdığımızda koşarak gelir” şeklinde kullandığı ifadenin basına yansıması da akıllara Ünal Aysal'ın eleman krizini getirdi.
HUZURSUZLUK VAR
Terim’in de birçok konuda şikâyetçi olduğu ortada. TFF'ye ve ezeli rakiplere karşı yaşanan bir kriz durumunda yönetimin sus pus kalmasını kabullenemeyen Cimbom'un hocası, transferlerin yanlış planlandığını düşünüyor. Takımdan gönderilmesini istediği futbolcuların satışının gerçekleşmemesinden dolayı da takım içinde huzursuzluklar meydana geldi. Genç futbolcuların daha çok süre alması gerektiği yönünde yapılan yorumlar ise Fatih Terim'in otoritesini sarsmaya başladı.
Kaynak: Skor-Mesut Yıldırım
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