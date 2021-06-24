Galatasaray’da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’da Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin sağlık kontrollerinden geçti.

İHA
24 Haziran 2021 Perşembe, 21:26
Galatasaray’da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Abone Ol google-news

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıklarına sonradan katılan Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Mustafa Muhammed, Mısır Milli Takımı’nın Tokyo Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alıyordu. Başarılı golcü sarı-kırmızılıların girişiminden sonra çalışmalara katılmak için İstanbul’da takıma katıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler