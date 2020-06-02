Galatasaray'da amatör şubeler masada
Galatasaray'da yönetim, futbol dışı branşlar ile ilgili görüşme kararı aldı.
Maaşlarda indirim depremiyle sarsılan Galatasaray'da başta basketbol ve voleybol olmak üzere futbol dışı tüm branşların sorumluları ile yarın bu konu masaya yatırılacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, futbol dışı branşlar ile ilgili görüşme kararı aldı.
Başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm ‘amatör' branşların yöneticileri ile yarın bu konuda görüşmeler yapılacak.
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