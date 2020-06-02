Galatasaray'da amatör şubeler masada

Galatasaray'da yönetim, futbol dışı branşlar ile ilgili görüşme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 08:34
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Maaşlarda indirim depremiyle sarsılan Galatasaray'da başta basketbol ve voleybol olmak üzere futbol dışı tüm branşların sorumluları ile yarın bu konu masaya yatırılacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, futbol dışı branşlar ile ilgili görüşme kararı aldı.

Başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm ‘amatör' branşların yöneticileri ile yarın bu konuda görüşmeler yapılacak.


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