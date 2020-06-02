Galatasaray'da amatör şubeler masada

02 Haziran 2020 Salı, 08:34

Maaşlarda indirim depremiyle sarsılan Galatasaray'da başta basketbol ve voleybol olmak üzere futbol dışı tüm branşların sorumluları ile yarın bu konu masaya yatırılacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, futbol dışı branşlar ile ilgili görüşme kararı aldı.

Başta basketbol ve voleybol olmak üzere tüm ‘amatör' branşların yöneticileri ile yarın bu konuda görüşmeler yapılacak.