Galatasaray'da Andone'nin de durumu kötü
Galatasaray Rize deplasmanında sakatlıklarla boğuşuyor.
Zirveden kopmak istemeyen Galatasaray Rize deplasmanında sakatlıklarla boğuşuyor.
Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından 2. yarı oyuna giren Rumen golcü Andone da 70. dakikada kaleci tarık'ın üzerine düşmesi sonucu diz yan bağlarından sakatlandı. Anodne'nin bağlarında kopma olabileceği ve sezonu kapatma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.
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