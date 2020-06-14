Galatasaray'da Andone'nin de durumu kötü

Galatasaray Rize deplasmanında sakatlıklarla boğuşuyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2020 Pazar, 22:47
Abone Ol google-news

Zirveden kopmak istemeyen Galatasaray Rize deplasmanında sakatlıklarla boğuşuyor.

Muslera'nın ayağının kırılmasının ardından 2. yarı oyuna giren Rumen golcü Andone da 70. dakikada kaleci tarık'ın üzerine düşmesi sonucu  diz yan bağlarından sakatlandı. Anodne'nin bağlarında kopma olabileceği ve sezonu kapatma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.


Video Haberler