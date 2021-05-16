Galatasaray'da Arda Turan konuştu, camia TFF'yi yerden yere vurdu
Arda Turan'ın, "Futbolu bilmeyen üçüncü sınıf kişilerle devam ederiz. Böyle olursa ocak ayında Avrupa’da kimseyi göremeyiz" sözleri dikkat çekti.
Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan'ın Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı, "Kimi Galatasaray düşmanı, kimi Fatih Terim düşmanı" sözleri geniş yankı uyandırdı. Kulüp üyeleri ve taraftar grupları bu sözün altına yaptıkları yorumlarda TFF Başkanı Nihat Özdemir'i, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi eleştirdi. TFF, MHK, PFDK ve Tahkim Kurulu'nu suçlayan taraftarlar, Arda için de, "Yönetimin söyleyemediğini söyledi" yorumunda bulundular.
Arda Turan şöyle konuşmuştu:
"Futbolu yöneten bazı kişilerle bizim bir farkımız var. Biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Sezon içerisinde abuk sabuk cezalar alıyorum. Örneği olmayan bir ceza alıyorum. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla, iş yürütüyorlar. Avrupa’da futbolu bilmeyen üçüncü sınıf kişilerle devam ederiz. Türk futbolu da böyle olmaya devam eder. Ocak ayında Avrupa’da kimseyi göremeyiz. Kimi Fatih Terim düşmanı, kimi Galatasaray düşmanı. Kimi zamanında Arda Turan’a söyleyemediği şeyleri arkadan dolanarak telefonlarla yapıyor. Biz bunun da üstesinden geliriz. Galatasaray onların düşündüklerinden daha güçlü bir camiadır.”
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