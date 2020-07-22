Galatasaray'da ayrılık

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:09

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.

Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!"

2017-2018 sezonunda Sevilla'da 4,5 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da geçirdiği 3 yılda 2 Süper Lig Şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray'da toplam 105 maça çıkan Breziyalı, 2 gol 16 asistlik performans gösterdi.



