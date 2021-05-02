Galatasaray’da başkan adayları Hamamcıoğlu, Öztürk ve Elmas arasında polemik

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

ÖZTÜRK: EMİR ERİ DEĞİLİM - Hamamcıoğlu’nun sözleri üzerine Metin Öztürk, “Sayın Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi. Eşref Bey, emir eri arıyor olabilir ancak 5569 sicil numarasıyla 1. sandıkta olan Galatasaray’ın en kıdemli üyelerinden biri olarak aradığı emir eri ben değilim” ifadelerini kullandı.

ELMAS: BU KONUŞMA GEÇMEDİ - Burak Elmas, “Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiçbir zaman geçmedi. Kaldı ki adaylığımı açıklayalı beş ay oldu. Hiç kimsenin emrine girmedim, girmeyi teklif etmedim ve girmeyeceğim” dedi.

‘KOLTUK PAZARLIĞI’ - Hamamcıoğlu, 20 Ocak’ta yaptıkları görüşmede Elmas’ın bu ifadeyi kullandığını belirtti. Hamamcıoğlu, Öztürk’ün de kendisine “Emrindeyiz” dediğini kaydedip, “Benim başkanlığımdaki yönetimde yer almak istediğini ifade etmiştir. Seçim tarihi yaklaştıkça bu istekleri bir koltuk pazarlığına haline dönüşmüştür” yorumunda bulundu.