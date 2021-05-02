Galatasaray’da başkan adayları Hamamcıoğlu, Öztürk ve Elmas arasında polemik
Galatasaray’da 29 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan seçim öncesi başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Burak Elmas arasında “Emrindeyiz” ifadesi üzerinden polemik yaşanıyor. Hamamcıoğlu, Sportcell ve Fanatik’teki röportajlarında, Burak Elmas ile Metin Öztürk’ün kendisini aradığını ve “Emrinizdeyiz” dediğini söyledi.
ÖZTÜRK: EMİR ERİ DEĞİLİM - Hamamcıoğlu’nun sözleri üzerine Metin Öztürk, “Sayın Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi. Eşref Bey, emir eri arıyor olabilir ancak 5569 sicil numarasıyla 1. sandıkta olan Galatasaray’ın en kıdemli üyelerinden biri olarak aradığı emir eri ben değilim” ifadelerini kullandı.
ELMAS: BU KONUŞMA GEÇMEDİ - Burak Elmas, “Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiçbir zaman geçmedi. Kaldı ki adaylığımı açıklayalı beş ay oldu. Hiç kimsenin emrine girmedim, girmeyi teklif etmedim ve girmeyeceğim” dedi.
‘KOLTUK PAZARLIĞI’ - Hamamcıoğlu, 20 Ocak’ta yaptıkları görüşmede Elmas’ın bu ifadeyi kullandığını belirtti. Hamamcıoğlu, Öztürk’ün de kendisine “Emrindeyiz” dediğini kaydedip, “Benim başkanlığımdaki yönetimde yer almak istediğini ifade etmiştir. Seçim tarihi yaklaştıkça bu istekleri bir koltuk pazarlığına haline dönüşmüştür” yorumunda bulundu.
İlgili Haberler
- Galatasaray'da sene sonu sözleşmesi bitecek futbolcular
- Galatasaray Başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan sert TFF çıkışı
- Galatasaray TV'den Younes Belhanda'ya sansür
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım isyan etti!
- Alkollü içki yasak çünkü...
- AKP'yi köşeye sıkıştıran krizden yeni detaylar
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
- Bakan Fahrettin Koca gidiyor iddiası
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- Alayınızla yüzleşeceğiz, kökünden koparacağız