Galatasaray'da Belhanda'dan yönetime eleştiri: Twitter'da dolaşacaklarına..

08 Mart 2021 Pazartesi, 08:59

Galatasaray'da Sivas beraberliğinin üzüntüsü yaşanırken Younes Belhanda, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Faslı futbolcu aslında Galatasaray yöneticilerini eleştirdi ancak; kulübün tercümanı Belhanda'nın sözlerini çevirmedi.

Younes Belhanda maç sonu röportajında, "Yöneticiler Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" dedi. Ancak; kulüp tercümanı bu cümleleri çevirmedi.

TERCÜMAN SANSÜRÜ

Tercüman maç sonu röportajı ise "Böyle saha koşullarında geri dönüş yapmak zor. Biz daha çok pas oynayan takımız. Bu sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu böyle oynayamıyoruz. Sahanın daha iyi olması lazım. Antrenman sahamız bile buradan çok daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının getirilip buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde çevirdi.