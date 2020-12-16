Galatasaray'da 'ben atacağım' kavgası!

16 Aralık 2020 Çarşamba, 02:55

Türkiye Kupası 5. Tur maçında 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan kaydeden Belhanda, 70. dakikada bir serbest vuruşta Emre Akbaba ile tartışma yaşadı.

Kendisine yapılan faul sonrası kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda atışı kullanmak isteyen Belhanda, Emre Akbaba’nın topu almasına tepki gösterdi. İki futbolcu arasında vuruşu kimin yapacağı hakkında tartışma yaşanırken, araya Etobo girdi. İki futbolcuyu sakinleştiren Etobo, krizin büyümesini engelledi.

Yaşanan tartışma sonrası topun başına geçen Belhanda’nın vuruşu, kaleyi bulmadı. Emre Akbaba, atışın ardından eliyle Faslı yıldıza tepkisini sürdürdü.