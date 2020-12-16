Galatasaray'da 'ben atacağım' kavgası!
Galatasaray'ın tek golünü penaltıdan kaydeden Belhanda, 70. dakikada bir serbest vuruşta Emre Akbaba ile tartışma yaşadı.
Türkiye Kupası 5. Tur maçında 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Karşılaşmanın tek golünü penaltıdan kaydeden Belhanda, 70. dakikada bir serbest vuruşta Emre Akbaba ile tartışma yaşadı.
Kendisine yapılan faul sonrası kaleyi sağ çaprazdan gören bir pozisyonda atışı kullanmak isteyen Belhanda, Emre Akbaba’nın topu almasına tepki gösterdi. İki futbolcu arasında vuruşu kimin yapacağı hakkında tartışma yaşanırken, araya Etobo girdi. İki futbolcuyu sakinleştiren Etobo, krizin büyümesini engelledi.
Yaşanan tartışma sonrası topun başına geçen Belhanda’nın vuruşu, kaleyi bulmadı. Emre Akbaba, atışın ardından eliyle Faslı yıldıza tepkisini sürdürdü.
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu
Video Haberler
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
- Maske uyarısında bulunan yurttaşı döve döve kör ettiler
- Sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu
- Alışverişten dönen eşini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- Ortak bildiriyi imzalamayan HDP'den açıklama
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Terk edilen evde, toprağa gömülmüş olarak bulundu