Galatasaray'da bir başkan adayı daha: Eşref Hamamcıoğlu açıkladı

Mayıs ayındaki genel kurul öncesi Galatasaray'da 3. açıklama Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 15:48
Galatasaray'da bir başkan adayı daha: Eşref Hamamcıoğlu açıkladı
Abone Ol google-news

Galatasaray Kulübü'nde yeni bir başkan adayı daha adaylık sürecini başlattı.

Mayıs ayındaki genel kurul öncesi Galatasaray'da 3. açıklama Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan geldi.

Divan Kurulu' toplantısında, "Teveccühlerenize göre hareket edeceğim" diyen Hamamcıoğlu telekonferanstaki ısrarlı soular karşısında, "Adayım.." ifadesini de kullandı.

HAMAMCIOĞLU'NA SORULUNCA!

Galatasaray Divan Toplantısı'nda divan başkanlığını bırakacağını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, üyelerden büyük övgüler aldı. Görev yaptığı süre boyunca rnek bir başkanlık yaptığı yönünde üyelerin takdirini kazanan Hamamcıoğlu'na kritik o soruldu. Divan başkanına, yönetim kurulu için hazırlık yapıp yapmadığına yönelik soru yöneltildi. Eşref Hamamcıoğlu, "Görev süresince büyük destek aldık. Bu duruma teşekkür ve minnet borçluyum. Bizler her şeyini Galatasaray'dan alan insanlarız. Dolayısıyla da artık hepimiz özellikle divan kurulu üyeleri olarak aldıklarınızı Galatasaray'a verme aşamasına geldik. O bakımdan ben de özellikle divan kurulu üyelerimizden ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar içinde olduğumu, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını duyurmuştu. Geçen yıl Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut da adaş olmuşlar, ancak 2021 döneminde adaylıkları hakkında net açıklama yapmamışlardı.

Şimdiki Başkan Mustafa Cengiz'in de aday olması bekleniyor. Eğer pandemi şartları ağırlaşmazsa Galatasaray seçimi Mayıs ayı sonunda yapılacak.

Hamamcoğlu, geçen ay içinde Divan Başkanlığını bırakacağını duyurmuştu. Eşref Hamamcıoğlu'nun Mustafa Cengiz yönetimi ile demeç savaşları ile zihinlerdeki yerini koruyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler