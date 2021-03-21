Galatasaray'da bir başkan adayı daha: Eşref Hamamcıoğlu açıkladı

Galatasaray Divan Toplantısı'nda divan başkanlığını bırakacağını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, üyelerden büyük övgüler aldı. Görev yaptığı süre boyunca rnek bir başkanlık yaptığı yönünde üyelerin takdirini kazanan Hamamcıoğlu'na kritik o soruldu. Divan başkanına, yönetim kurulu için hazırlık yapıp yapmadığına yönelik soru yöneltildi. Eşref Hamamcıoğlu, "Görev süresince büyük destek aldık. Bu duruma teşekkür ve minnet borçluyum. Bizler her şeyini Galatasaray'dan alan insanlarız. Dolayısıyla da artık hepimiz özellikle divan kurulu üyeleri olarak aldıklarınızı Galatasaray'a verme aşamasına geldik. O bakımdan ben de özellikle divan kurulu üyelerimizden ve camiamızın her kesiminden gelen talep ve teveccühlere duyarsız kalmayacağım. Eğer bir seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde de bu görevden kaçınmayacağımı ve bu konuda çalışmalar içinde olduğumu, projeler içinde olduğumu da buradan beyan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.