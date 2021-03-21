Stoper ve beklerin üst üste yaptığı hatalar Galatasaray’a pahalıya mal oldu

21 Mart 2021 Pazar, 05:19

Üst üste 8 maç kazanıp zirveye çıktığı dönemde sadece 3 gol yiyen ve Muslera’nın da dönüşüyle savunma direncini artıran Sarı-Kırmızılılar; ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise topu 8 kez ağlarında gördü. Bu periyotta; Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi ile Yedlin’in hataları Cim-Bom’a pahalıya mal oldu. Sarı-Kırmızılılar son 4 maçında taçtan (Sivas-Ç.Rize), hatalı geri pastan (Sivas-Ç.Rize), bire bir yenen çalımdan (A.Gücü-Ç.Rize) ve penaltıdan (A.Gücü-Ç.Rize) gol yedi.

İKİ STOPER BAŞROLDE

Geçmişte ligin en iyi stoper ikilisi olarak değerlendirilen Marcao ile Luyindama, son dönemde ise performanslarındaki düşüşle, golle sonuçlanan çok sayıda hataya imza atmalarıyla, riskli pas tercihleriyle ve sürekli sarı kart problemi yaşamalarıyla gündeme geliyor. İki oyuncu ile sözleşme uzatma çalışmalarının sürdüğü ve yıllık ücretlerine zam yapılacağı bir dönemde, iki stoperin form durumlarının bu denli geriye gitmesi şaşkınlık yarattı.

‘BEK’LENMEDİK DÜŞÜŞ

Sarı-Kırmızılılar bu sezon sağ ve sol bek oyuncularından hem savunma hem de hücumda yeterli katkıyı almakta zorlanıyor. Sağ bekte Omar’ın sakatlığı sonrası Linnes ile Şener, beklentiyi karşılayamadı. Devre arasında gelen Yedlin ise istikrarsız futbolu ve hatalarıyla dikkat çekti. Sol bekte Saracchi’nin sık sakatlanması, dönüşünün zaman alması, form tutmasının gecikmesi büyük problem oldu. Bu mevkide Emre Taşdemir ise formayı kaptığı dönemde sakatlanınca alternatif kalmadı.

İŞTE ÖZTÜRK’ÜN HEDEFİ

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, üyelerle yaptığı toplantıda, “Ana hedefimiz 3 yıl içinde kulübün ana sorunu olan banka borçlarını ve faizlerini yok etmek” dedi.



CENGİZ: 50 YIL DAHA YÖNETİMDE KALACAĞIZ

Başkan Mustafa Cengiz, yeni kulüp üyelerinin berat töreninde Galatasaray Adası için açılan bir davayı kazandıklarını hatırlatıp, “Medyada bir kelime yazın yahu! ‘Bunlar prim aldı, seçimi götürür’ diyorlar. Şahsım adına söylüyorum, götürmese daha iyi. Biz bugün varız, yarın yokuz. İnşallah 50 yıl daha bu yönetimde kalacağız, 50 yıl sonra birileri gelebilir (!)” dedi.

‘HEPSİ BAHÇIVAN OLDU’

Cengiz, Florya ve Riva sözleşmelerini yenilediklerinin altını çizip, “Yine teşekkür alamadık. Medyaya sesleniyorum. Realiteyi yazsana kardeşim! Devamlı zemini yazıyorlar. Hepsi bahçıvan oldu” diye konuştu.

‘MAYISTA SAVAŞI KAZANACAĞIZ’

Mustafa Cengiz, “Biz kendi aramızda hocamızla zaten görüşüyoruz. Futbolcularla değil. Yenilebiliriz. Önemli olan savaşı kazanmak! İnşallah mayısta biz bu savaşı kazanacağız” dedi.