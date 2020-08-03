Galatasaray'da büyük zarar!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:04

Galatasaray, 2017'in Temmuz ayında Brezilya'nın Sao Paulo ekibinden 8 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı stoper Maicon'u önce 1.7 milyon avro'ya kiralayıp sonra ise 1 milyon 430 bin avro'ya satması camiada büyük tepki gördü.

Piyasa değeri 4,5 milyon avro'nun üzerinde olan 31 yaşındaki stoperin satışından sarı kırmızılı ekip zarar etti.

Geçtiğimiz günlerde Kaan Ayhan transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Galatasaraylı taraftarlar, Maicon'un değerinde bir fiyata satılıp gelen para ile Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini beklerken hayal kırıklığına uğradı.

Maicon'un 8 milyon avro'ya transfer edilip çok ucuz bir bedelle takımdan ayrılmasına taraftarlar tepki gösterirken, yönetimin başarısız olduğu vurgulandı.