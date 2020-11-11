Galatasaray'da çatı aday Cengiz Özyalçın

11 Kasım 2020 Çarşamba, 16:57

Galatasaray’da yönetim kurulu, valiliğin onaylaması halinde seçim kararı alırken, adaylar da netleşmeye başladı.

İlk aday olan isimler Burak Elmas ile Metin Öztürk'tü, bugün ise akşam saatlerinde “Çatı aday” konusu gündeme geldi ve önceki dönemin yönetim kurulu üyelerinden eski futbolcu ve 4 dönem öncesinin Kadıköy Belediye Başkanı diş doktoru Cengiz Özyalçın adı ön plana çıktı.

Cumhuriyet'in telefonla ulaştığı Özyalçın, camianın ortak görüşüne saygı duyacağını ifade etti. Kulübün ağır topları Işın Çelebi, Cengiz Özyalçın, Özkan Olcay, Mete İkiz gibi isimler üzerinde durdu, ardından Cengiz Özyalçın isminde karar kılındı. Ünal Aysal dönemi sonrasında da Prof.Dr. Duygun Yarsuvan çatı aday gösterilmiş, seçimi kazanmış ve takım da o yılı şampiyon bitirmişti.

ESKİ FUTBOLCU-YÖNETİCİ

1939 doğumlu Cengiz Özyalçın, Haydarpaşa Lisesi mezunu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yaptı. Vefa'nın altyapısından yetişen Özyalçın, 16 Nisan 1958 tarihinde Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine başladı. Galatasaray'ın genç oynayan Özyalçın, 1960'a kadar Galatasaray forması giydi. 1973 ile 1977 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği ve encümen başkanlığı, 1977 ile 1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilliği, 1982 ile 1984 yılları arasında ise İstanbul tabip odası yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1989 ile 1994 yılları arasında Kadıköy belediye başkanlığı görevinde bulundu.

1992 ile 1994 yılları ve 2016-17 yılları arasında Galatasaray yönetim kurulu üyeliği yaptı. Galatasaraylı Eski Sporcular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. 1998'de Galatasaraylı Sporcular Derneği olarak değiştirilen kurumun başkanlığını yaptı.