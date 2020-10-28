Galatasaray'da Diagne'nin doğum günü kutlandı

Galatasaray, 29 yaşına ayak basan futbolcusu Mbaye Diagne'nin doğum gününü antrenmanın ardından 'Brezilya usulü' ile kutladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:19
Galatasaray'da Diagne'nin doğum günü kutlandı
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşaspor'dan 13 milyon Avroya satın aldığı Mbaye Diagne 29 yaşına girdi. Diagne, Galatasaray formasıyla çıktığı 28 maçta 13 gol attı ve 2asist üretti. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler