Galatasaray'da 'Divan-ı harp'

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:45

Galatasaray Divan Kurulu'nda başkan Mustafa Cengiz ağır dille eleştirildi.

Galatasaray yönetimi hakkında açılan idari ibrasızlık davasının mahkemeden dönmesinin ardından başkan Mustafa Cengiz'in, "Vesayetten kurtulduk" ifadesi, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve üyeler tarafından kınandı.

Divan üyesi Hamdi Yasaman, "Bu ifade son erece şanssızdır. Vesayet genel kurul mudur, divan kurulu mudur? Kurtulmak mı istenmektedirler? Ayrıca alınan karar vicdani ve hukuksal değil, çünkü Türkiye'de son dönemde yargı doğru kararlar almayabiliyor. Üstelik siyasi etki de söz konusu" ifadesini kullandı.

Divan üyesi Fethi Demircan, üye alımlarında yaşanan sıkıntılara tepki gösterdi. "Üyelik hakkı olmadan 100 ve 20 milyon ödeyenleri üye yapmışlar, bu Galatasaray'a yakışmadı, disiplinsiz üyelerin kulübe katılmasını da eleştiriyorum" dedi.