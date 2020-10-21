Galatasaray’da ‘Divanı Harp’

21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:58

Galatasaray yönetimi, Sarı-Kırmızılı kulübün Divan Kurulu’na 19 Ekim günü gönderdiği imzasız yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle Divan Kurulu toplantılarının video konferans yöntemiyle yapılmasının tüzüğe aykırı olduğunu ve bu gerekçeyle toplantılara katılmayacaklarını bildirdi.

Galatasaray Divan Kurulu'nun, Galatasaray yönetiminin bu kararına karşılık nasıl bir cevap verecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak.