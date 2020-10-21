Galatasaray’da ‘Divanı Harp’

Galatasaray yönetimi divan kuruluna video konferans şeklinde düzenlenecek toplantıya tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle katılmayacağını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:58
Galatasaray’da ‘Divanı Harp’
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Galatasaray yönetimi, Sarı-Kırmızılı kulübün Divan Kurulu’na 19 Ekim günü gönderdiği imzasız yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle Divan Kurulu toplantılarının video konferans yöntemiyle yapılmasının tüzüğe aykırı olduğunu ve bu gerekçeyle toplantılara katılmayacaklarını bildirdi. 

Galatasaray Divan Kurulu'nun, Galatasaray yönetiminin bu kararına karşılık nasıl bir cevap verecekleri önümüzdeki günlerde belli olacak.


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