Galatasaray'da Donk'tan kötü haber

08 Mart 2021 Pazartesi, 14:58

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Hes Kablo Kayserispor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bu arada sarı-kırmızılıların Hollandalı defans oyuncusu Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde kanama ve yırtık tespit edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam oynanan Demir Grup Sivasspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Bu arada, yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını çarşamba günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.



