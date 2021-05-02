Galatasaray'da, eski bakan, Işın Çelebi adaylık için ikna edilmeye çalışılıyor
ÖZEL| Galatasaray'da seçim yaklaştıkça yeni isimler ve ittifaklar da ortaya çıkıyor. Son olarak Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün, Eşref Hamamcıoğlu'nu yalanlaması çatı aday arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim için hazırlıklar sürüyor. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca adaylıklarını duyurdular. Mevcut yönetimin başkanı Mustafa Cengiz'in de aday olması bekleniyor. Galatasaray'da adaylardan hiçbirisi listesini resmi olarak teslim etmedi. Adaylardan sadece Burak Elmas, topladığı adaylık için topladığı imzaları Galatasaray Divan Kurulu'na teslim ederek ilk resmi hamlesini yaptı. Adayların seçimin pandemi nedeniyle Haziran'a erteleneceğini düşündüğü için listelerini teslim etmekte acele etmedikleri öğrenildi.
IŞIN ÇELEBİ İÇİN UĞRAŞILIYOR
Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün, Eşref Hamamcıoğlu'nu yalanlaması üzerine Galatasaraylılar Eşref Hamamcıoğlu yerine yeni bir çatı aday arayışına girdi. Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin çatı aday olarak seçimlere girmesi için uğraşıldığı öğrenildi. Kulislerde Çelebi isimi dolaşırken yakınları eski bakanı "Galatasaray'ın bu durumunda elini taşın altına koy" diyerek ikna etmeye çalışıyor.
Işın Çelebi, Galatasaray'ın stadyumu Türk Telekom Stadyumu'nun Galatasaray'a kazandırılması için yoğun çaba sarf etmişti.
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