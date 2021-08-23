Galatasaray'da Falcao belirsizliği

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:34

Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'nun geleceğine çevrildi. Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, oyuncunun eşi ve menejeri farklı görüşler belirtti.

FALCAO KADRODA VAR AMA YOK!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Radamel Falcao kadroda düşünülmüyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao'nun takımda kalmayacağı yönünde bir mesaj vermişti.

Futbolcunun eşi Lorelei Taron da Falcao ile birlikte fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." ifadelerini kullandı. Bu mesajın ardından Falcao'nun ayrılacağı dillendirilmeye başlandı.

Falcao'nun Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, golcü futbolcunun durumu hakkında bilgi verdi. Bulut, 35 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan ayrıldığı iddialarının doğru olmadığını dile getirdi.

BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'ın 1 numaralı ismi Burak Elmas, Divan Kurulu'nda Falcao'nun bu yılki maliyetini açıklamıştı. Elmas, "Radamel Falcao’nun bu yılki brüt maliyeti 9. 5 milyon dolar. Serbest bıraksanız da bu yükümlülük değişmiyor. Genç, Galatasaray’a yakışan oyuncuları düşük ücret maliyetiyle ve vadeli bonservisle takıma katarak düşük maaş bütçesi yaratmaya çalışıyoruz. Bunların satılabilme kabiliyetine bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi artık bitti. 4- 5 senede aldığımız direkt katılabilme maliyetini keşke iyi kullanabilseydik" demişti.