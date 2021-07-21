Galatasaray'da Falcao ve Feghouli kararı, gidecekler
Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, yüksek maliyetli futbolculara kulüp bulmasını söyledi.
Galatasaray'da yönetim Falcao, Feghouli ve Diagne gibi isimlerin yüksek maaşları sebebiyle takımdan ayrılmalarına sıcak bakıyor.
Teknik direktör Fatih Terim ise bu oyuncularla ilgili açıklamasında, "Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır" demişti.
Burak Elmas'ın özel olarak görüştüğü oyuncular arasında Fernando Muslera ve Ryan Babel takımda kalacaklar. Ancak Falcao, Feghouli ve Diagne'ye kendilerine takım bulmaları söylendi.
Yıllık 5 milyon Avro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçti.
2.4 milyon Avro kazanan ve iki sene daha kontratı bulunan Diagne’nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacak. Bonuslarla 4.5 milyon Avronun üzerine çıkan Feghouli ise gitmek istemiyor.
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
- Kasımpaşa'dan denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
- Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
En Çok Okunan Haberler
- Güldür Güldür oyuncusu, o rektörü tiye aldı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- İYİ Parti heyetine protokol ayıbı
- Bakan Koca'dan aşı uyarısı
- Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki
- 'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığına gözaltı
- Metiner'den Erdoğan'a şikayet: Tenezzül etmiyorlar
- Bakan Selçuk 'kafa kesme' ifadelerine 'yanlış' diyemedi!