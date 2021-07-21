Galatasaray'da Falcao ve Feghouli kararı, gidecekler

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:52

Galatasaray'da yönetim Falcao, Feghouli ve Diagne gibi isimlerin yüksek maaşları sebebiyle takımdan ayrılmalarına sıcak bakıyor.

Teknik direktör Fatih Terim ise bu oyuncularla ilgili açıklamasında, "Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır" demişti.

Burak Elmas'ın özel olarak görüştüğü oyuncular arasında Fernando Muslera ve Ryan Babel takımda kalacaklar. Ancak Falcao, Feghouli ve Diagne'ye kendilerine takım bulmaları söylendi.

Yıllık 5 milyon Avro net ücreti bulunan Falcao ile yaptığı görüşmenin olumlu bir havada geçti.

2.4 milyon Avro kazanan ve iki sene daha kontratı bulunan Diagne’nin da ayrılma konusunda zorluk çıkarmayacak. Bonuslarla 4.5 milyon Avronun üzerine çıkan Feghouli ise gitmek istemiyor.

Kaynak: Ajansspor