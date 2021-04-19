Galatasaray'da Falcao özel program dahilinde çalıştı
Galatasaray'da Kolombiyalı forvet Radamel Falcao kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.
Galatasaray, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun oynandı. Antrenmanın bu kısmının ardından son lig maçında tam süre görev alan oyuncular yenilenme programı dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM
Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaparken DeAndre Yedlin, tedavisinin ardından salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ise kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!
- İkinci el araç almak isteyenlere üzücü haber
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
- Diyanet pasaportlu 15 yaşındaki dede