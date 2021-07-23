Galatasaray'da Fatih Terim'i kızdıran istatistik: Koşmuyorsunuz!
Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 yenildiği maçta Sarı-Kırmızılı ekip, rakibinden 15 kilometre eksik koşmuş!
Galatasaray'da PSV hezimetinin yankıları sürürken istatistikler de üzdü.
Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 yenildiği maçta Sarı-Kırmızılı ekip, rakibinden 15 kilometre eksik koşmuş!
UEFA'nın verdiği istatistiklerde 90 dakikada PSV Eindhovenli oyuncuların 117 kilometre koştuğu, buna karşılık Galatasaray'ın 102 kilometrede kaldığı görüldü.
Tabloyu gören teknik direktör Fatih Terim'in, "Kötü oynayabiliriz, hata yapabiliriz, ama kötü koşamayız" dediği öğrenildi. Kondisyoner ekibinin de uyarıldığı belirtildi.
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