Arif Kızılyalın, PSV - Galatasaray maçındaki skandalı değerlendirdi
Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, TV8'in PSV Eindhoven - Galatasaray maçında yaşadığı yayın krizi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Cumhuriyet Gazetesi Spor Yazarı Arif Kızılyalın, Galatasaray'ın geçtiğimiz akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV Eindhoven'a 5-1'lik skorla mağlup olduğu maçta yaşanan yayın skandalını değerlendirdi.
Kızılyalın, karşılaşma sırasında yayıncı kuruluş TV8'in sanal reklam panolarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının gösterilmesini şu şekilde yorumladı:
"Acun Ilıcalı'nın spor yayıncılığı rüyası, bence erken bitti. Piyasaya girmeye hazırlanan EXXEN'in çok güvenilir olmadığının kanıtı. Süper Lig'in yayın hakkını almaya çalışıyorlar. beIN Sports'u eleştiriyoruz ama böyle skandallara imza atmıyorlar.
Yasal olmayan bahis sitelerinin reklamı yayınlandı mı? Yayınlandı. Dakikalarca sürdü. Bu yayını sadece sen, ben izlemiyoruz, sayın Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı ve TFF yönetimi izliyordur. Allahtan sosyal medya var, olay gündeme geldi.
"ILICALI'YA CEZAİ İŞLEM YAPIN"
Kızılyalın, sözlerine şöyle devam etti:
"18 yaşındaki çocuklar hakkında üç kuruş yatırdı diye işlem yapıyorsunuz, parasını alıyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Ama Acun Ilıcalı'nın kanalında o reklamlar rahatça dönüyor. Buradan çağrıda bulunuyorum, lütfen cezai işlem yapın. Dokunamıyorsanız, ağzıma fermuarı çekerim."
Arif Kızılyalın, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın bugün konu hakkında yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi:
"Maç oynanırken Amsterdam'daki arkadaşımdan ekran görüntülerini istedim. O yayında yiyecek içecek firmalarının, spor giyim firmasının reklamı vardı. Bizdeki yayında ise bahis reklamı vardı. Açıklama beni tatmin etmedi. Veya korsan biri yayına sızmış olabilir."
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