Galatasaray'da gözler eksiklerde
Süper Lig’in 17’nci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig’in 17’nci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar halinde pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar saat 16.00’da Konya’ya hareket edecek. Galatasaray’da sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor deplasmanında görev alamayacak kaptan Arda Turan da kafilede yer aldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna dahil edilmezken koronavirüsü atlatan Ryan Babel Konyaspor maçı kadrosuna alındı. Fatih Terim kaleci Muslera ile bir süre sohbet etti.
Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
“Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.”
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