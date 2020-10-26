Galatasaray'da gözler kritik zirvede

26 Ekim 2020 Pazartesi, 15:21

Galatasaray'da, Fatih Terim'in son açıklamalarının ardından iyice ortaya çıkan yönetim ve hoca arasındaki kriz çözülebilmiş değil. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim saat 14.30'dan beri Türk Telekom Stadyumu'nda toplantı halinde. Galatasaray taraftarı ve Türk futbol kamuoyu toplantının bu sonucunu merakla bekliyor.