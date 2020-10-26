Galatasaray'da gözler kritik zirvede

Yönetim ve hoca arasında iplerin gün geçtikçe gerginleştiği Galatasaray'da gözler Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında gerçekleşen toplantıya çevrildi. Cengiz ve Terim saat 14.30'dan beri Türk Telekom Stadyumu'nda toplantıdalar.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 15:21
Galatasaray'da gözler kritik zirvede
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Galatasaray'da, Fatih Terim'in son açıklamalarının ardından iyice ortaya çıkan yönetim ve hoca arasındaki kriz çözülebilmiş değil. Sosyal medyada yayılan iddialara göre Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim saat 14.30'dan beri Türk Telekom Stadyumu'nda toplantı halinde. Galatasaray taraftarı ve Türk futbol kamuoyu toplantının bu sonucunu merakla bekliyor. 


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